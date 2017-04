Premier tour : plusieurs (Arrêt sur images)

Qu’ils prennent parti pour un candidat, contre l’abstention, ou, plus fréquemment que d'habitude, pour faire battre la droite, la gauche, le FN ou simplement l’abstention… ces dernières heures, nombre de médias ont pris position dans le débat présidentiel. Tour d’horizon des ralliements et appels au vote.

Mais pour qui appellent à voter les médias ? Dans les dernières heures avant le premier tour, journaux, éditorialistes, sites d’info et présentateurs télé prennent (ou pas) explicitement position dans le débat politique. Il y a d’abord ceux qui appellent à voter pour un candidat. C’est le cas du Figaro.

LE FIGARO sans grande surprise...

En Une du quotidien ce samedi, l’éditorialiste Paul-Henri du Limbert, n’y va pas par quatre chemins : François Fillon est le "plus crédible" (ce qui n'étonnera pas Nicolas Dupont-Aignan, qui a divulgué les textos de chantage au boycott de l'actionnaire du journal, Serge Dassault).En premier lieu, face à "la vision communautariste" de Macron, et à "la philosophie béate du vivre ensemble", Fillon et "l’arsenal" qu’il propose contre le djihadisme "est le plus convaincant".

Sur le volet économique, également. "Entre le périlleux voyage sans retour que constituerait la sortie de l’euro de Marine Le Pen et le réformisme nébuleux et brouillon d’Emmanuel Macron, François Fillon préconise la seule voie qui puisse remettre la France d’aplomb." Quant aux électeurs tentés par "un vote d’humeur ou de dépit", (aucun nom n'est cité, mais suivez mon regard du côté du susnommé Dupont-Aignan) l’éditorialiste du Figaro à un message pour eux : "A trop disperser leurs voix, ils risquent un second tour Macron-Le Pen. Et donc l’assurance de voir un jour de mai prochain François Hollande accueillir tout sourire sur le perron de l’Elysée, Emmanuel Macron"...

