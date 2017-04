En France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, le 7 mai prochain. L'occasion d'évoquer leurs visions de l'Afrique. Le Front national de Marine Le Pen, dénoncé comme un parti xénophobe et raciste, peu destiné, a priori, à entretenir des bonnes relations avec le continent, tente depuis quelques années de changer son image. De son côté, Emmanuel Macron prône un partenariat renouvelé avec les pays africains...

