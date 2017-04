Présidentielle J-1 : ce que disent les derniers sondages (M6 info)

AFP AFP

C’est la dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle, prévu dimanche 23. Mais la campagne s’arrête ce vendredi soir. L’occasion de publier les derniers sondages. Voici ce qu’ils indiquent.

Le vainqueur du premier tour

Les instituts de sondage sont unanimes. C’est Emmanuel Macron qui sera en tête du premier tour, selon leurs enquêtes. Il est crédité de 24,5% d’intentions de vote par Harris Interactive, Odoxa et l’Ifop, et de 23% par Opinionway et BVA.

En deuxième position, là aussi les instituts donnent le même nom : Marine Le Pen. Avec un score de 21% pour Harris Interactive, 22% pour Opinionway 22,5% pour l’Ifop et 23% pour Odoxa et BVA.

Un deuxième tour qui fait donc l’unanimité des sondeurs. Si l’affiche se confirmait, c’est, dans toutes les études, Emmanuel Macron qui est donné vainqueur face à Marine Le Pen, largement. Mais derrière Marine Le Pen, les candidats se rapprochent de la leader frontiste.

Un resserrement pour la 2e place

Opinionway crédite François Fillon de 21% d’intentions de vote, soit un point derrière Marine Le Pen (22%) et 18% à Jean-Luc Mélenchon.

Harris Interactive donne 21% pour la candidate frontiste et 20% pour le candidat des Républicains, mais Jean-Luc Mélenchon est encore plus près, avec 19% d’intentions de vote.

BVA donne Jean-Luc Mélenchon en troisième place, avec 19,5%, juste devant François Fillon (19%). Mais dans cette enquête, ils sont distancés par Emmanuel Macron et Marine Le Pen (23%).

Odoxa voit une égalité entre François Fillon et Jean-Luc Mélenchon (19%), loin derrière Emmanuel Macron (24,5%) et Marine Le Pen (23%).

L’Ifop de son côté, crédite François Fillon de la troisième place, avec 19,5% d’intentions de vote, un point devant Jean-Luc Mélenchon (18,5%). Mais loin derrière Marine Le Pen (22,5%) et Emmanuel Macron (24,5%).