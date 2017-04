Présidentielle : les deux qualifiés pour le second tour sont... (Le Point)

Présidentielle : les deux qualifiés pour le second tour sont Par Mohamed Al Ani, Davy Bensoussan, Alexandre Brehelin, Bertrand de Véricourt et Raphaël Vignes Le Point.fr

Cinq étudiants de l'école Télécom Paris Tech ont utilisé le big data, les réseaux sociaux et sondages pour prédire un duel Le Pen-Fillon au second tour.

Qui a dit qu'une élection présidentielle n'était pas rationnelle ? Qu'on ne pouvait rien prévoir ? Qu'on ne pouvait ni anticiper le choix des électeurs ni, chose risquée, pronostiquer le duo qualifié pour la finale ? Les sondages s'y sont essayés avec plus ou moins de succès. Mais en croisant plusieurs données, des études d'opinion aux recherches Google, en s'intéressant à la géographie électorale et aux résonnances sur Twitter, Mohamed Al Ani, Davy Bensoussan, Alexandre Brehelin, Bertrand de Véricourt (le chef de projet) et Raphaël Vignes, cinq étudiants de l'école Télécom Paris Tech, ont bâti un raisonnement qui ambitionne de révéler le nom des deux candidats qualifiés au second tour. La prédiction de ces data scientists est la suivante : Marine Le Pen (24,13 %) devancerait François Fillon (21,77 %). Emmanuel Macron arriverait troisième avec 20,32 % et Jean-Luc Mélenchon suivrait à 18,66 %. Dans une élection totalement déroutante, marquée par un resserrement généralisé à une semaine du scrutin, la prédiction finale sera-t-elle validée par les urnes ? Nous le saurons dans quelques jours...

Lire la suite