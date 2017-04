Promotions anormales d’un président « normal » (Mondafrique)

L’ un des derniers actes du Président Hollande aura été de faire l’un des plus importants mouvements diplomatiques de la Vème République. Par un décret du 20 avril dernier, publié par le JO du 22 avril, la veille du premier tour de l’élection présidentielle, les plus fidèles diplomates ont été récompensés et quasiment toutes les plus importantes ambassades, sauf le Royaume Uni, l’ONU et les États Unis sont touchées par ce mouvement sans précédent. 18 ambassades et 19 consulats généraux auront donc de nouveaux responsables. Nul doute que le prochain président de la République appréciera ce dernier fait du prince.