Quand Christophe Barbier estimait il y a 2 mois sur BFM TV que des attentats pourraient relancer la campagne de Fillon (Vidéos)

A noter que lorsque l'attentat sur les Champs Elysées est survenu le jeudi 20 avril en plein débat présidentiel, le candidat Fillon en voyait déjà partout. Dès son arrivée sur le plateau de l'émission politique "15 minutes pour convaincre" sur France 2, jeudi 20 avril, François Fillon a réagi à la fusillade des Champs-Elysées et a eu cette phrase remarquée : "On nous laisse entendre qu'il y a d'autres violences ailleurs dans Paris" (à 1 minute et 6 secondes dans la vidéo ci-dessous). Quelques minutes plus tôt, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henri Brandet, avait assuré le contraire : "Non, il n'y a pas d'autre événement en cours. Faisons très attention aux rumeurs qui peuvent circuler", a-t-il lancé aux journalistes.

A-t-il pris ses désirs pour la réalité ? En a-t-il besoin comme l'a prétendu Christophe Barbier sur BFM TV le 17 février ?