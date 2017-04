Quand Hamon ment pour draguer les électeurs sionistes (Panamza)

Le 07.04.2017 à 13h49

Souvenez-vous : mi-février, Panamza avait suscité la colère -teintée de grossièreté- du député socialiste Alexis Bachelay.

PANAMZA RÉVÈLE LA DÉRIVE SIONISTE DE BENOÎT HAMON : C'EST « UN SITE DE MERDE » SELON LE DÉPUTÉ BACHELAY.

Mardi 14 février, Panamza a rapporté que le député Alexis Bachelay n'était plus "porte-parole" de Benoît Hamon, candidat à l'élection présidentielle. Ce dernier a nommé 7 nouveaux porte-paroles parmi lesquels figure l'ultra-sioniste Jérôme Guedj {http://www.panamza.com/140217-hamon-bachelay-guedj/}.

Quelques heures après la diffusion massive de cette information factuelle et irréfutable, Alexis Bachelay est intervenu sur Facebook et Twitter pour dénoncer -sans le moindre argumentaire- les "mensonges de Panamza", allant jusqu'à "liker" (via ses 2 comptes Facebook) le commentaire injurieux d'une internaute (dénommée Blanca Fernandez) qualifiant Panamza de "site de merde" {https://www.facebook.com/colombiens/posts/1415643325147737…}.

Mercredi 15 février, 4 jours après la conférence de presse de Benoît Hamon présentant son équipe de campagne (et dans laquelle Alexis Bachelay n'était pas mentionné), le député a fait savoir -via son blog et au lendemain de l'article de Panamza- qu'il était nommé "co-animateur de la permanence présidentielle de Benoît Hamon".

Selon son communiqué, Alexis Bachelay sera chargé de "tenir une permanence au local de campagne afin de recevoir -au nom du candidat- des citoyens et des acteurs économiques, sociaux, associatifs" et de "répondre aux nombreux courriers et autres sollicitations transmis au candidat" {http://www.alexisbachelay.fr/…/organigramme-de-campagne-al…/}.

En clair : un rôle dans l'ombre, aux antipodes de son porte-parolat exercé durant la campagne des primaires.

Rappel : aujourd'hui écarté de la scène médiatique par Benoît Hamon, Alexis Bachelay -qui affiche ostensiblement son engagement en faveur des Palestiniens- avait été attaqué par les agents et sympathisants de la nébuleuse sioniste (Caroline Fourest, Malek Boutih, entre autres) en raison de ses liens étroits avec le CCIF -une organisation dont le patron Marwan Muhammad avait par ailleurs menti en prétendant avoir convaincu le milliardaire George Soros de se désinvestir d'entreprises israéliennes impliquées dans la colonisation {http://www.panamza.com/150117-palestine-soros-muhammad/}.