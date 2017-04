Quand le nouveau Dr Folamour étatsunien annonce au président chinois avoir bombardé la Syrie entre deux tranches de gâteau au chocolat et confond sur Fox News la Syrie avec l'Irak (Vidéos)

Extrait de l'interview de Donald Trump par Fox News :



"J’étais assis à table, nous avions fini le plat, nous étions en train de manger le dessert et nous avions le plus beau gâteau au chocolat que vous avez jamais vu, et le président Xi se régalait"

"Et j’ai reçu le message de mes généraux que nos navires étaient en place et les armes étaient prêtes. Qu’est-ce que vous faites? On a décidé de lancer l’attaque, donc les missiles étaient en route. Et j’ai dit: ‘Monsieur le Président, laissez-moi vous expliquer quelque chose’. C’était au moment du dessert", a encore raconté Donald Trump, avant d'ajouter: "Nous venons juste de lancer 59 missiles vers l’Irak".

La journaliste de Fox a alors repris le président étatsunien, en intervenant pour lui dire: "Vers la Syrie". "Oui, vers la Syrie", a-t-il alors acquiescé.