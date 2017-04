Note de la rédaction: le texte ci-dessous est celui de l’interview de Robert David Steele par Moshen Abdelmoumen sur le sujet de l’attaque chimique de Khan Cheikhoun et de la frappe US sur la base aérienne de Chayrat en Syrie, ainsi qu’un point de vue précieux sur certaines implications de cet enchaînement d’événements.

Robert David Steele est un ancien Marine et ancien agent de la CIA, très présent sur les réseaux sociaux outre-Atlantique et sensiblement très informé, auteur de nombreux livres et d’un « Mémorandum pour le Président » avertissant contre un « Printemps Américain » violent, et soutien de l’ « Electoral Reform Act » (Loi de Réforme Électorale) visant à assainir la représentation politique aux USA. Il est également co-fondateur de VIPS (Veteran Intelligence Professionals for Sanity – Vétérans Professionnels du Renseignement pour la Santé [publique]), une organisation d’anciens agents du renseignement US qui cherchent à raisonner et à limiter les excès de l’État Profond.

------------

Mohsen Abdelmoumen (MA): Les troupes syriennes gagnent du terrain et remportent la guerre, avec les Russes à leurs côtés. Quelle est votre réaction face à cette prétendue attaque chimique en Syrie? Que pensez-vous du fait que cette attaque chimique survienne alors que les USA venaient de déclarer que le départ de Assad n’était plus une priorité?

Robert David Steele (RDS): L’attaque était sous fausse bannière, conçue pour tromper le Président Donald Trump et ses plus proches conseillers.

MA: Vous m’avez donné des informations concernant l’implication du Général McMaster, de l’ancien patron de la CIA John Brennan et du Sénateur John McCain. Quel était leur rôle dans cette attaque chimique en Syrie? Pensez-vous que ces individus doivent comparaître devant un Tribunal pour haute trahison? Le directeur actuel de la CIA, Mike Pompeo, était-il au courant de cette attaque chimique?

RDS: Il y a des récits conflictuels concernant l’attaque en elle-même – les Russes et les Syriens affirment qu’un stock rebelle a été frappé, relâchant un nuage de produits chimiques. Aux USA, notre source à l’intérieur dit que les Casques Blancs ont été payés pour orchestrer une fausse attaque chimique. Je crois totalement que le Sénateur McCain devrait être destitué; John Brennan devrait être mis en accusation, et le Général McMaster devrait passer en cour martiale.

MA: À propos de la frappe US, comment est-elle survenue quelques 24 heures après que Hillary Clinton ait déclaré qu’elle désirait une intervention en Syrie? Quelle est votre analyse de cette frappe?

RDS: La vidéo russe d’évaluation des dommages est en ligne et documente 23 missiles ayant atteint leur cible, sur un total de 59 lancements. Il s’agit là d’un taux d’efficience au combat de 39%, et je considère que le gouvernement US devrait donner à l’avenir 39% des prix facturés à Raytheon. La frappe a pu n’être qu’une mise en scène théâtrale – en tout cas, les Russes et les Syriens ont été prévenus à l’avance et ils ont éteint leurs systèmes de défense anti-missiles. La frappe était inconstitutionnelle et une erreur de la part de notre président, reposant sur de mauvaises informations.

MA: Certaines de nos sources nous ont dit que Da’esh, après les coups subis en Syrie et en Irak, allait se redéployer en Afrique et en Europe. Possédez-vous des informations à ce sujet?

RDS: Je n’en ai aucune mais je crois qu’Angela Merkel parmi d’autres entend que l’Europe soit menacée par des réfugiés, et que si elle ne parvient pas à y attirer suffisamment de terroristes à travers la guerre au Moyen-Orient, elle et les reliquats de la Gestapo qui travaillent toujours pour elle vont orchestrer davantage d’attentats sous faux drapeau à travers l’Europe.

MA: À votre avis, le Président Trump n’est-il pas l’otage de l’État Profond, des néoconservateurs et du complexe militaro-industriel?

RDS: Oui de manière générale, parce qu’il ne les défie pas là où ils sont les plus faibles. Notre président est doué pour mobiliser le public, il n’a pas prêté attention aux conseils de Cynthia McKinney et de moi-même, parmi d’autres, pour appuyer la Loi de Réforme Électorale [Electoral Reform Act, NdT] et mobiliser le grand public contre l’État Profond. Il doit vaincre l’État Profond, mais ne le peut que s’il réussit à créer une base diversifiée. Il est également en train de perdre l’Alt-Right [« droite alternative », « souverainiste » ou « anti-internationaliste », NdT], nous sommes tous furieux à propos de cette frappe qui est une violation directe de sa promesse de placer les USA en premier [« America First« , NdT] en ne s’engageant plus dans des conflits à l’étranger.

MA: Pourquoi le Président Trump a-t-il choisi de donner l’ordre pour la frappe pendant qu’il recevait le Président chinois, Xi Jinping?

Un petit malin aura pensé que c’était cool. Des jeux puérils, comme pour le porte-avions qui va vers la Corée du Nord. La Corée du Nord n’est pas notre problème; elle devrait être le problème commun de la Chine, du Vietnam et du Japon. Nous devrions fermer nos bases en Corée du Sud et retirer toutes nos forces de Corée du Sud et du Japon.

MA: Vous êtes un ancien agent de la CIA et vous êtes très bien informé, comment expliquez-vous que le porte-avions US Carl Vinson, accompagné d’un groupe naval, se dirige vers la péninsule coréenne? Ne pensez-vous pas que la prochaine cible soit la Corée du Nord?

RDS: Notre Président souffre d’une overdose massive de mauvaises informations et de mauvaises influences. Il ne possède pas de grande stratégie. Il ne dispose de personne, travaillant pour lui, capable de formuler une grande stratégie.

MA: Quel est le rôle d’Israël et du lobby sioniste dans le développement des événements actuels?

RDS: Les Sionistes sont tout à fait derrière ce coup, de même que leurs proches partenaires en Arabie Saoudite et au Qatar. Il est important de remarquer qu’il n’y a que neuf millions de Juifs aux USA, tous globalement loyaux envers les USA. L’influence d’Israël aux USA repose sur la corruption et le chantage (tel que développé par les agents du Mossad Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, avec leurs réseaux pédocriminels et leurs enregistrements vidéo de tous ceux qu’ils parviennent à attirer sur Lolita Island dans les Caraïbes, ainsi qu’à leur hôtel sans-nom de la ville de New York.

MA: Il y avait l’espoir d’éviter la guerre totale entre les USA, la Russie et la Chine avec la défaite de Clinton lors des élections présidentielles. Pensez-vous que nous éviterons cette guerre avec le Président Trump?

RDS: Je pense en effet que nous allons éviter cette guerre, en partie parce que les dirigeants de la Russie et de l’Iran feront preuve de retenue. Ils comprennent très bien que notre président est entouré de traîtres. Il y aura peut-être un massacre dans la nuit de mercredi cette semaine, si Preibus et McMaster sont virés et si Jared Kushner et Ivanka Trump sont renvoyés de la Maison Blanche, j’entretiendrai les meilleurs espoirs. Sinon, il existe déjà au sein de la base ayant suivi Trump un fort sentiment en faveur de son abandon pour établir un nouveau mouvement politique (pas un parti) ayant pour objectif de réussir la réforme électorale pour 2018 [élections « mid-term », NdT] et l’élection d’un authentique indépendant en 2020.

Le Président Trump a accompli de nombreuses choses importantes au cours de ses 100 premiers jours, comprenant l’annulation du Partenariat Trans-Pacifique (un traité fasciste), la création d’emplois, de nouvelles perspectives commerciales, et la confirmation d’un Juge à la Cour Suprême. Ce qu’il n’a pas fait, c’est d’établir l’unification de tous les citoyens US – il a continué d’ignorer les gens de couleur, les Latinos, les mères isolées, les étudiants endettés, et les personnes âgées qui se ruinent à cause de frais médicaux prédateurs.