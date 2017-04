Robert Ménard condamné pour « provocation à la haine » (Le Monde)

Le maire de Béziers, Robert Ménard, proche du Front national, a été condamné mardi 25 avril à 2 000 euros d’amende pour « provocation à la haine et à la discrimination » pour avoir déclaré qu’il y avait trop d’enfants musulmans dans les écoles de sa ville.

Le tribunal correctionnel a également accordé entre un euro symbolique et 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros de frais de justice à sept associations antiracistes parties civiles, dont la LICRA, le MRAP, la Ligue des droits de l’homme, SOS Racisme et la Maison des potes...

