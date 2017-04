Selon Business insider, "la mère de toutes les bombes" US "a explosé en l'air". Les terroristes du groupe de l'EI prétendent n'avoir eu aucune pertes selon l'AFP

Les militaires étatsuniens sous commandement de Trump ont envoyé la plus grosse bombe non nucléaire jamais utilisée par l'armée US sur le QG de l'EI en Afghanistan. Celui-ci, selon Snowden était fortifié du fait des constructions renforcées organisées par la CIA du temps des Talibans.

Mais selon le journal Business Insider, la bombe n'aurait jamais touché le complexe. Comme les armes les plus lourdes, y compris les bombes nucléaires, elle a explosé dans l'air avant l'impact. Selon Business Insider : "il y avait probablement environ 2 mètres entre l'explosion de la bombe et la terre quand elle a lâché sa force destructive, qui était équivalente à environ 11 tonnes de TNT".

Alors que les autorités afghanes et étatsuniennes affirment que 36 terroristes de l'Etat islamique sont morts. Ceux-ci affirment n'avoir perdu aucun homme. "Une source de sécurité a démenti auprès de l'agence Amaq tout mort ou blessé dans la frappe américaine d'hier à Nangarhar", a indiqué Amaq, en faisant référence au largage d'une bombe à effet de souffle massif (MOAB) GBU-43/B, surnommée par Washington la "mère de toutes les bombes", selon l'AFP.

Qui dit vrai ?