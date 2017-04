Selon Cevipof, quelque soit le candidat en face de Marine Le Pen au second tour, celui-ci est donné gagnant

Selon le dernier sondage Cevipof, réalisé auprès de 11600 personnes, Macron arriverait en tête du premier tour avec 23% des intentions de vote, suivi par Le Pen avec 22,5% tandis que Fillon (19,5%) et Mélenchon (19,45%) arriveraient en troisième place. Selon Cevipof, si Marine Le Pen arrive au second tour elle sera perdante quelque soit le candidat qui arrivera en face d'elle. Selon le sondage, si au deuxième tour, l'ex-ministre de l'Economie Emmanuel Macron affronte Marine Le Pen, il remportera avec 61% contre 39% des intentions de vote, l'ex-Premier ministre François Fillon avec 55% contre 45%, alors que le leadeur de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon gagnera avec 57% contre 43%. Enfin si Le Pen arrive au second tour car selon un sondage réalisé sur les réseaux sociaux par Brand Analytics, elle arriverait en quatrième position au second tour avec 16.7% des voix.