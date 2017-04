Selon le JDD, la DGSI a avertit d'un risque d'attentat contre les principaux candidats à la présidentielle

Sérieuse menace sur la campagne. En coulisses, depuis quelques jours, la tension est montée d'un cran. Selon nos informations, la DGSI a avisé cette semaine les principaux candidats d'une menace précise sur leur sécurité ou celle de leur QG de campagne. Les services de police affectés à leur protection ont même reçu ces jours-ci des notes d'information détaillées. Ces alertes, faisant état d'une menace "sérieuse et imminente", ont été prises très au sérieux au parquet de Paris, chargé de la lutte antiterroriste, qui a ouvert une enquête préliminaire et pilote des opérations en cours. Se refusant à tout commentaire sur cette information, le ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl, nous a déclaré : "Le risque terroriste est maximum et nos services sont mobilisés."...



Source :

- JDD La menace terroriste pèse sur la présidentielle