Solidarité avec les prisonniers palestiniens en grève de la faim (CAPJPO-EuroPalestine)

Sept prisonniers malades de la prison israélienne de Ashkelon viennent de se joindre à la grève de la faim, malgré les châtiments contre eux de l’administration pénitentiaire. Et les 58 prisonnières politiques palestiniennes de Hasharonont annoncé qu’elle refuseraient toute alimentation une fois par semaine .







Tandis que dans plusieurs villes et villages de Palestine occupée, la solidarité s’organise et les manifestations se multiplient malgré les interdictions et arrestations de l’occupant, le mouvement s’élargit dans les prisons.

Les 7 prisonniers malades : Said Musallam, Othman Abu Khurj, Ibrahim Abu Mustafa, Yasser Abu Turk, Nazih Othman, Ayman Sharabati, et Abd al-Majid Mahdi se sont vu confisquer tout ce qu’ils possédaient, à l’exception de 3 petites couvertures, un pyjama, une petite serviette de toilette et une brosse à dents... à se partager entre les 7 hommes.http://www.europalestine.com/ecrire/?exec=article_edit&id_article=12902

Ils ont subi en outre des fouilles humiliantes et ont été changés de cellules.

Ces 7 prisonniers qui mettent ainsi leur vie en danger, et qui menacent de ne plus prendre leurs médicaments si on essaient de les alimenter de force, font grève également pour protester dans l’absence de soins adaptés à leurs pathologies.

Pendant ce temps, Israel doit s’employer à réprimer de nombreuses manifestations de solidarité.



Une manifestation a été interdite à Jérusalem mercredi, un Palestinien blessé, et d’autres arrêtés. Les marcheurs ont été accueillis à coup de gaz lacrymogènes et balles enrobées de caoutchouc, près de l’Université de Al-Qods à Abu Dis.





A Hébron, des jeunes manifestants s’en sont pris aux locaux de la Croix Rouge Internationale, accusée de négliger les prisonniers palestiniens et d’avoir supprimé l’an dernier une visite mensuelle sur deux.

Mercredi des résidents de Jérusalem Est, qui quartier de Sheikh Jarrah ont été arrêtés alors qu’il faisaient un sit-in à l’extérieur des locaux de la Croix Rouge internationale, pour les mêmes raisons.

Merci interpeller les dirigeants de la Croix Rouge internationale à ce propos.

Leur siège à Genève : 19 Avenue de la Paix - 1202 Genève. Suisse - Par mail :

President Peter Maurer : https://www.icrc.org/fr/contact#headquarters - Tél : +41 22 734 60 01 - Fax :+41 22 733 20 57.

Leur délégation à Paris : 10 Bis pass Enfer, 75014 PARIS - Tél : 01 56 54 11 11 -

Fax : 01 40 47 61 11





Parmi les personnes arrêtés, Nour al-Shalabi, accusée d’avoir scandé des slogans "anti-israéliens"







Des grenades assourdissantes ont également été lancées mercredi contre les manifestants ayant un dressé une tente dans le quartier de Issawiya à Jerusalem-Est, en solidarité avec les grévistes de la faim.

Outre les manifestations de soutien ce week-end à Paris, et celle de ce mercredi à Bruxelles, en Belgique, un meeting à l’initiative de l’association palestinienne "L’Avenir".se déroulera ce samedi 22 avril de 15 H à 19 H, à la librairie Résistances à Paris :

En présence notamment de Adel, Salah et Alaa, Palestiniens qui ont passé jusqu’à 10 ans dans les geôles israéliennes ou dont les parents y sont incarcérés depuis de longues années.

CAPJPO-EuroPalestine