Syrie : réplique de Téhéran face à l'offensive de l'US Navy (Pars Today)

Le ministère iranien des Affaires étrangères a réagi à l'attaque au missile des États-Unis contre une base aérienne en Syrie.

Vendredi 7 avril au matin, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Bahram Qassemi a condamné, dans les termes les plus vifs, l'attaque au missile de la marine américaine contre la base aérienne de Shayrat, dans la province de Homs.

" La République islamique d'Iran, étant la plus grande victime des attaques chimiques, est bien placée pour condamner haut et fort l'usage de toute sorte d'armes chimique, quels que soient les victimes et les auteurs. L'Iran réprouve également tout maniement et mise en exploitation de cet événement visant à atteindre des objectifs menaçants et dévastateurs allant à l'encontre des droits internationaux ", a déclaré Bahram Qassemi.

Et d'ajouter: " Nous condamnons fermement toute action militaire unilatérale et l'attaque au missile lancée, depuis les destroyers américains, contre la base aérienne de Shayrat en Syrie. Une telle agression, justifiée comme étant la réponse à une attaque chimique suspecte ne fera qu'aider les organisations terroristes à se réorganiser après les échecs qu'ils ont récemment subis d'autant plus que l'identité des auteurs de l'attaque chimique à Khan Cheikhoun et de ceux qui en ont tiré des intérêts reste encore dans l'incertitude ".

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté que cette attaque compliquerait davantage la donne en Syrie, voire au Moyen-Orient.