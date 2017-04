[Vidéo] Trump fournit une armée de l'air à l'Etat islamique en Syrie en bombardant les forces d'Assad (ICH)

Dans un renversement surprenant, Donald Trump a décidé d'attaquer la Syrie. Il semblerait que le combat contre l'État Islamique ne soit plus sa priorité absolue maintenant. Les conséquences de cette décision pourraient être sinistres et mener vers une guerre à l'échelle mondiale.

Trump a déclaré à 45 reprises que l'attaque de la Syrie était une mauvaise idée et pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. "Nous ne devrions pas nous concentrer sur la Syrie. Nous allons finir par aboutir à une Troisième Guerre mondiale à partir de la Syrie si nous écoutons Hillary Clinton...



Source :

- ICH Trump Provides ISIS With An Air Force In Syria