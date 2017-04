Trump tue de «ravissants bébés» en Syrie parce que tuer des enfants est «horrible» (Activist Post)

Quelques heures seulement après une attaque aux armes chimiques qui laisse perplexe et qui aurait très bien pu être déclenchée sur un mot d‘ordre venant de l’extérieur, le président des États-Unis Donald Trump s’est présenté devant des journalistes et la nation et s’est connecté à son Obama intérieur, feignant l’émotion et la tristesse devant la mort d’enfants syriens.

Trump a répété des affirmations complètement démenties tout en essayant de susciter un soutien pour une action militaire contre le gouvernement syrien, jouant sur la corde sensible d’un public américain généralement endurci.

« Assad a asphyxié des hommes, des femmes et des enfants innocents », a-t-il dit. « Pour bon nombre d’entre eux, ça a signifié une mort lente et violente. Même de ravissants bébés ont été cruellement assassinés dans cette attaque extrêmement barbare. Aucun enfant de Dieu ne devrait jamais subir une telle horreur. »

Mais d’autres enfants de Dieu ont subi une telle horreur seulement quelques heures plus tard, quand Trump lui-même a ordonné qu’un tir de barrage de missiles Tomahawk frappe la base aérienne de Shayrat près de Homs en Syrie. Alors que de nombreux missiles ont bien atteint leurs cibles – une tragédie à part entière – d’autres les ont manquées, déchirant la campagne de Shayrat et tuant environ neuf civils, dont quatre enfants.

Selon l’AFP,

Une frappe de missiles américains visant une base aérienne au centre de la Syrie a tué neuf civils, dont quatre enfants, ce vendredi, d’après l’agence de presse d’État SANA. L’agence de presse a dit que cinq civils, dont trois enfants, ont été tués dans le village de Shayrat, juste en dehors de la base du même nom. « Un missile américain a aussi frappé le village de Al-Hamrat, tuant quatre civils, dont un enfant », a-t-elle ajouté. « Sept autres civils ont été blessés quand un missile a frappé les habitations à Al-Manzul, à quatre kilomètres (deux miles et demis) de la base aérienne de Shayrat », a-t-elle ajouté.

Bien sûr, puisque ces enfants ont été tués par des missiles américains, on peut partir du principe qu’ils n’étaient pas de « ravissants bébés ». À vrai dire, ils ne devaient même pas être des enfants du tout, puisque qu’aucun enfant de Dieu ne devrait jamais subir une telle horreur. Ils ont été, comme on les appellera, des dommages collatéraux ; rien que des chiffres pour les Américains, qui sont devenus le peuple le plus assoiffé de sang de toute la surface de la terre, à l’exception seulement du peuple d’Israël.

Néanmoins, puisque que ces enfants ne vont vraisemblablement jamais être reconnus, l’administration Trump et tous ces va-t-en-guerre aux mains tachées de sang du Congrès américain peuvent affirmer qu’ils ont pris position pour les droits de l’homme. Les affaires sont les affaires au gouvernement américain.

Quelques jours seulement après avoir montré des signes selon lesquels les États-Unis allaient abandonner leur politique de destruction et de stabilisation de la Syrie, Trump est devenu le Tueur de Bébés en Chef, reprenant précisément là où son prédécesseur s’était arrêté. En effet, on ne peut que s’interroger sur l’état d’esprit d’un homme qui peut ordonner des frappes de missiles sur une armée de vaillants soldats affrontant le terrorisme quand il sait que des vies vont être éliminées quelques minutes après son ordre, mais qui va dîner sans hésiter, alors que les missiles pleuvent sur ses victimes.

Pour finir, Trump ferait bien de prêter attention à ses propres paroles :

Ce soir, j’appelle toutes les nations civilisées à se joindre à nous pour chercher à mettre fin au massacre et au carnage en Syrie, et aussi à mettre fin au terrorisme de tous genres et de toutes sortes. Nous en appelons à la sagesse de Dieu, tandis que nous faisons face au défi de notre monde extrêmement troublé. Nous prions pour la vie des blessés et pour l’âme de ceux qui ont péri.

Nous le faisons tous.

Mais nous n’avons pas tous du sang sur les mains.

Brandon Turbeville

Article original en anglais: Trump Kills “Beautiful Babies” In Syria Because Killing Children Is “Horrible”, Activist Post, 7 avril 2017.

L’article a été traduit par Clara Piraud et publié sur le blog de Bruno Adrie.

