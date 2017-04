L'éminent membre de la Françafrique, Robert Bourgi, déclare "Fillon est un honnête homme".

Et oui, tout est possible. L'éminent membre des réseaux françafricains, Robert Bourgi, ancien transporteur de valises pour les réseaux françafricains, qui a plongé la campagne de François Fillon un peu plus dans tourmente avec un cadeau vestimentaire controversé, a déclaré mardi, à cinq jours du premier tour de la présidentielle, que le candidat de la droite était "un homme honnête". On est pas obligé non plus de le croire sur parole.