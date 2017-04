Un hélicoptère saoudien abattu au Yémen (Press TV)

Au moins 12 soldats saoudiens sont morts dans le crash d’un hélicoptère de l’armée au Yémen.

Ce mardi 18 avril, les forces yéménites ont abattu un hélicoptère de type Black Hawk de l’armée saoudienne, dans la province de Maarib. Au moins 12 soldats saoudiens ont trouvé la mort.

Les responsables militaires de l’Arabie saoudite ont prétendu que cet hélicoptère aurait été, par erreur, pris pour cible du système d’interception des Émirats arabes unis.

Dans le même temps, les forces yéménites affiliées à Ansarallah ont affirmé avoir abattu cet hélicoptère par un missile sol-air.

Les attaques lancées par les forces yéménites sont des représailles à la campagne militaire d’envergure que mènent depuis plus de deux ans l’Arabie saoudite et ses alliés contre la population sans défense du Yémen; offensive qui a fait plus de 12 000 morts et 40 000 blessés yéménites, pour la plupart des civils.