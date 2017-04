Un ministre israélien appelle à exécuter les détenus palestiniens (Palinfo)

Le ministre israélien des renseignements et des transport, Yisrael Katz, a appelé à l'application de la peine de mort contre les détenus palestiniens.

Sur Twitter, le ministre du parti Likoud a dit lundi soir, en commentant la grève de la faim illimitée menée par les prisonniers palestiniens : "Aujourd'hui, Marwan Barghouthi mène une grève de la faim pour améliorer les conditions de sa détention, pendant que les victimes se rappellent la mort qu'il a causé avec ses partisans. La seule solution est l'application de la peine de mort contre les terroristes".



Il a ajouté: "Il est nécessaire de réactiver le projet de loi de la peine de mort contre les prisonniers palestiniens et de le faire adopter à la Knesset".

Des responsables israéliens, y compris l'actuel ministre de la guerre, Avigdor Liebermann, ont appelé au cours des dernière années d'imposer une décision qui permet aux tribunaux militaires d'imposer la peine de mort contre les prisonniers palestiniens.



Depuis sa création en 1948, les autorités d'occupation israéliennes n'appliquent pas la peine de mort contre les détenus, quelle que soit l'accusation, mais imposent des peines de prison pendant de longues périodes jusqu'à des dizaines d'années.



Plus de 1 500 prisonniers palestiniens ont entamé hier lundi une grève de la faim illimitée pour demander d'améliorer leurs conditions de vie.