Un porte-avions US et sa flotte en route vers la péninsule coréenne (AFP)

Un porte-avions américain et sa flotte font route vers la péninsule coréenne samedi, a confirmé le porte-parole du commandement américain dans le Pacifique, en mentionnant la menace nucléaire nord-coréenne.

"Le commandement américain dans le Pacifique a ordonné au groupe aéronaval autour du porte-avions USS Carl Vinson d'être à disposition et présent dans l'ouest du Pacifique, et ce par mesure de précaution", a déclaré son porte-parole, le commandant Dave Benham, à l'AFP, en précisant que "la menace numéro un dans la région reste la Corée du Nord, en raison de son programme de missiles irresponsable, déstabilisateur et imprudent, et de la poursuite (de ses recherches) en vue de disposer d'armes nucléaires"...

