Un rapport déclassifié du renseignement révèle que les Etats-Unis complotaient déjà contre la Syrie...il y a 30 ans (The Daily Sheeple)

Je publie à nouveau cet article qui mérite d'être plus largement diffusé puisque les médias de masse ne le font pas. Fawkes

-------



En dépit même de ce que certa ins commentateurs de médias alternatifs pourraient penser, la guerre syrienne est une question de pétrole, de gaz, et d'argent. Un rapport secret de 1983 a confirmé que l'aversion de l'Amérique pour la famille Assad en Syrie a toujours tourné autour de différends concernant des pipelines - et c'est la seule raison qu'ont les États-Unis de partir en guerre avec la Syrie.

Plus inquiétant encore, le rapport a révélé que les États-Unis ont demandé à Saddam Hussein d'attaquer Hafez al-Assad en Syrie à cause de la fermeture du pipeline de pétrole irakien.

Le rapport de l'ancien haut fonctionnaire de la CIA, Graham Fuller, a exhorté les États-Unis à «inciter l'Irak à entrer en guerre avec la Syrie», notant que Saddam «luttait pour sa vie» dans la campagne Iran-Irak. La fermeture de l'oléoduc irakien a été perçue comme un «obstacle» aux intérêts américains dans la région.

Fuller a déclaré que les États-Unis devraient envisager d'intensifier fortement les pressions exercées contre Assad par trois États frontaliers hostiles à la Syrie: l'Irak, Israël et la Turquie. Le rapport affirme que face à ces «trois fronts belligérants», Assad serait probablement forcé d'abandonner la fermeture du pipeline.

Tout cela vous semble familier?

Il est allégué qu'en 2009, le Qatar a présenté une proposition de gazoduc qui traverserait la Syrie et la Turquie et servirait à exporter le gaz saoudien et qatari. Le régime syrien a rejeté cette proposition et, au lieu de cela, a conclu un accord avec l'Iran et l'Irak pour construire un pipeline vers l'Europe, mettant complètement hors jeu les États du Golfe. Depuis lors, ces acteurs régionaux ont été les adversaires les plus véhéments du régime d'Assad parce qu'ils considèrent l'expansion du bloc dirigé par les chiites d'Iran, d'Irak, du Liban et de la Syrie comme une menace économique majeure.



Quiconque prétend que l'administration Obama et ses alliés, y compris l'Arabie saoudite, ont été motivés par la préoccupation des droits de l'homme en Syrie sont soit mal informés soit mentent. Il a été spéculé qu'Israël a cherché à exploiter la guerre syrienne en s'appuyant sur des sources de pétrole dans la région des Hauteurs du Golan, dont la compagnie pétrolière Afek prétend faire partie de «l'Etat d'Israël».

Au moment où les services de renseignement américains produisaient le rapport secret sur Hafez al-Assad, non seulement les États-Unis armés et soutenaient la guerre d'agression ( à l'aide d'armes chimiques ) de Saddam Hussein contre l'Iran voisin, mais ils soutenaient également les Iraniens afin de maximiser le nombre de morts.





Selon le rapport secret, les États-Unis cherchaient à étendre le nombre de morts en Irak et en Syrie, tout cela en raison de la fermeture du pipeline.

Il semblerait que les mêmes intérêts économiques restent au cœur des relations américaines avec les autres nations. Peut-être les alliés américains au Moyen-Orient devraient-ils prendre note de cette politique étrangère bipolaire et prendre garde à ce qui est arrivé à Saddam Hussein, qui est passé de recevoir un soutien sans faille des États-Unis à devenir l'ennemi public numéro un.



Cela est particulièrement vrai avec le président Trump, qui semble mettre fin à l'approche de type "guerre froide" d'Obama à l'encontre de la Russie et a tenté jusqu'à présent de créer un dialogue productif avec Vladimir Poutine. Trump semble également avoir un avis divergent des États du Golfe quant à l'approche correcte à adopter vis à vis de la guerre en Syrie.