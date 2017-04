Une analyse à plusieurs niveaux de l’attaque de missiles américains sur la Syrie et de ses conséquences (The Saker)

La dernière attaque de missiles de croisière américaine contre la base aérienne syrienne est un événement extrêmement important à tellement d’égards qu’il est important de l’examiner en détail. Je vais essayer de le faire aujourd’hui avec l’espoir que je serai capable d’éclairer une attaque plutôt bizarre et néanmoins lourde de conséquences profondes. Mais d’abord, commençons à regarder ce qui s’est effectivement passé.

Le prétexte

Je ne crois pas que quiconque croie sérieusement qu’Assad ou quelqu’un d’autre dans le gouvernement syrien a réellement ordonné une attaque chimique contre qui que ce soit. Pour le croire, il faudrait trouver une logique dans la séquence suivante : d’abord, Assad est quasiment en train de gagner la guerre contre Daech, qui est en pleine retraite. Puis les États-Unis déclarent que renverser Assad n’est plus une priorité (jusqu’ici, tout est factuel et vrai). Après quoi, Assad décide d’utiliser des armes qu’il n’a pas. Il choisit de bombarder un endroit sans valeur militaire, mais avec beaucoup d’enfants et de caméras. Ensuite, lorsque les Russes demandent une enquête approfondie, les Américains frappent aussi vite qu’ils peuvent avant que l’idée recueille le moindre soutien. Et maintenant, les Américains étudient la possibilité que les Russes aient joué un rôle dans cette soi-disant attaque. Franchement, si c’est ce que vous croyez, cessez immédiatement de me lire et retournez regarder la télé. Pour le reste d’entre nous, il y a trois options :

Une intervention sous fausse bannière classique exécutée par les États-Unis. Une frappe syrienne sur un lieu où était stocké une sorte de gaz, éventuellement de la chlorine, mais certainement pas du sarin. Cette option nécessite que vous croyiez aux coïncidences. Je n’y crois pas. Sauf si… Les États-Unis ont fourni de mauvais renseignements aux Syriens et les ont amenés à bombarder un endroit où les Américains savaient que du gaz toxique était entreposé.

Ce qui est évident est que les Syriens n’ont pas largué des armes chimiques depuis leurs avions et qu’aucun gaz chimique n’était stocké dans la base d’al-Chayrat. Il n’y a pas de vidéo montrant des munitions ou des conteneurs qui auraient produit le gaz toxique. Quant aux enregistrements radars américains et autres, tout ce qu’ils peuvent montrer est qu’il y avait un avion dans le ciel, son cap, son altitude et sa vitesse. Il n’y a aucun moyen de distinguer une munition ou une attaque chimiques avec un radar.

Quelle que soit l’option que vous choisissez, le gouvernement syrien est évidemment innocent de l’accusation d’avoir utilisé des armes chimiques. C’est plus probablement une attaque sous fausse bannière.

En outre, et juste pour mémoire, les États-Unis avaient envisagé exactement une telle attaque sous fausse bannière dans le passé. Vous pouvez tout lire à propos de ce plan ici et là.

L’attaque

Les sources américaines et russes s’accordent sur les faits suivants : deux navires de l’US Navy ont lancé 59 missiles de croisière Tomahawk sur l’aérodrome d’al-Chayrat en Syrie. Les États-Unis n’ont pas consulté les Russes sur le plan politique, mais ils les ont avertis deux heures avant par des canaux militaires. À ce stade, les récits commencent à diverger.

Les Américains disent que tous les missiles ont frappé leurs cibles. Les Russes disent que seuls 23 missiles de croisière ont frappé l’aérodrome. Les autres ont « disparu ». Ici, je pense qu’il est indiscutable que les Américains mentent et que les Russes disent la vérité : la piste principale est intacte (les journalistes russes ont produit des images qui le prouvent) et seule une voie de circulation a été atteinte. En outre, l’armée de l’air syrienne a repris ses activités dans les 24 heures. Trente-six missiles de croisière n’ont pas atteint l’objectif qu’ils visaient. C’est un fait.

Il est également incontestable qu’il n’y avait pas de munitions chimiques dans cette base, ni les journalistes syriens ni les journalistes russes n’ont dû porter des équipements de protection.

Les missiles lancés dans l’attaque, des Tomahawk, peuvent utiliser n’importe quelle combinaison de trois systèmes de guidage : GPS, navigation inertielle et cartographie du terrain. Il n’y a pas de preuve ni même de rapports que les Russes aient lancé même un seul missile de défense aérienne. En fait, les Russes avaient signé un mémorandum avec les États-Unis qui leur imposait spécifiquement de ne PAS interférer avec des vols américains, habités ou non, au-dessus de la Syrie (et vice versa). Alors que le missile de croisière Tomahawk a été développé dans les années 1980, il n’y a aucune raison de croire que les missiles utilisés avaient dépassé leur durée de vie et il y a même des preuves qu’ils avaient été construits en 2014. Le Tomahawk est connu pour être précis et fiable. Il n’y a absolument aucune base pour soupçonner que plus d’une moitié des missiles tirés ont spontanément dysfonctionné. Je ne vois par conséquent que deux explications possibles à ce qui est arrivé aux 36 missiles de croisière manquants.

Explication A : Trump n’a jamais eu l’intention de frapper les Syriens vraiment fort et toute son attaque n’était que « pour le spectacle », et la Marine américaine a délibérément détruit ces missiles au-dessus de la Méditerranée. Cela permettrait à Trump d’apparaître dur tout en n’infligeant pas le genre de dommages qui détruiraient vraiment ses projets de coopérer avec la Russie. Je ne crois PAS dans cette explication et j’expliquerai pourquoi dans l’analyse politique ci-dessous.

Explication B : Les Russes ne pouvaient pas, légalement, abattre les missiles américains. En plus, il est incorrect de supposer que ces missiles de croisière ont parcouru une course directe de la Méditerranée à leur cible (survolant ainsi à peu près les positions radar russes). Les Tomahawk ont été construits spécifiquement pour être en mesure de voler tangentiellement à ce genre de radars et ils ont également un RCS (visibilité radar) très faible, en particulier dans la partie frontale. Certains de ces missiles ont probablement volé assez bas pour ne pas être vus par les radars russes, à moins que les Russes n’aient eu un AWACS dans les airs (je ne sais pas s’ils en avaient). Toutefois, puisque les Russes étaient avertis de l’attaque, ils ont eu tout le temps de préparer leurs stations de guerre électronique pour « griller » et sinon désactiver au moins une partie des missiles. Je crois que c’est l’explication correcte. Je ne sais pas si les Russes étaient techniquement incapables de détruire et de perturber les 23 missiles ayant atteint la base ou si une décision politique a été prise pour laisser passer la moitié des missiles de croisière dans le but de masquer le rôle russe dans la destruction de 36 missiles. Ce dont je suis sûr, c’est que 36 missiles de croisière sophistiqués ne font pas que « disparaître ». Il y a deux raisons pour lesquelles les Russes auraient décidé d’utiliser leurs systèmes de guerre électronique et non leurs missiles : premièrement, cela leur offre une possibilité de « déni plausible » (au moins pour le grand public, il n’y a aucun doute que les unités américaines chargées des signaux ont détecté l’interférence électronique des Russes, à moins qu’elle ne se soit produite à très basse puissance et à très haute fréquence et loin dans l’arrière-pays) et parce qu’utiliser des systèmes de guerre électronique leur a permis de garder leurs missiles de défense aérienne pour protéger leurs propres forces. Les Russes peuvent-ils vraiment le faire ?

Regardez cette image, tirée d’un site internet russe, elle semble avoir été fabriquée par la société Kret qui produit certains des systèmes de guerre électronique russes. Remarquez-vous que sur la gauche, juste sous l’avion AWACS, vous pouvez voir clairement un missile du genre Tomahawk se retournant et finalement explosant en mer ?

Comment c’est fait reste ouvert à la discussion. Tout ce qu’on nous a dit est qu’on a donné une « fausse cible » au missile, mais pour ce qui nous concerne ce n’est pas vraiment important. Ce qui compte est que les Russes ont diffusé l’information qu’ils sont capables de se retourner contre des missiles de croisière. Il y a d’autres possibilités comme les faisceaux d’énergie dirigés qui essentiellement grillent, ou au moins perturbent les systèmes de navigation suivant le terrain ou par inertie. Certains ont suggéré un « coupe-circuit » qui stopperait tout le missile. Peut-être. De nouveau, cela ne compte pas vraiment pour nous. Ce qui importe est que les Russes ont les moyens d’imiter, de rediriger ou de détruire des missiles de croisière américains. Il semble certain que pour la première fois ces systèmes ont été utilisés dans un accès de colère.