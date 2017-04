Une guerre nucléaire est possible selon une étude onusienne (Pars Today)

Le déclenchement d'une guerre nucléaire est possible selon une enquête des Nations unies.

Selon l'enquête effectuée par l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), le déclenchement d'une guerre nucléaire est possible.

La menace d'une "utilisation de l'arme nucléaire", qu'elle soit accidentelle ou délibérée, est aujourd'hui plus élevée que jamais, depuis la fin de la guerre froide, il y a 26 ans, selon une étude de l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement, citée par RT.

D'après cette étude approfondie des Nations unies, un événement nucléaire est beaucoup plus possible en cette année 2017 vu notamment la détérioration des relations entre les États-Unis et la Russie.

Plus de 15 000 armes nucléaires sont actuellement à la disposition des États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël, ce qui augmente le risque d'une "potentielle catastrophe" nucléaire.

Les experts de l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement estiment que l'état actuel des relations russo-américaines constitue l'un des principaux facteurs qui menacent la sécurité mondiale.