USA. Un gouvernement d’imbéciles et de criminels de guerre (Paul Craig Roberts)

C’est devenu embarrassant d’être un Américain. Notre pays a connu successivement quatre présidents criminels de guerre. Clinton a lancé deux fois des attaques militaires contre la Serbie, ordonnant deux fois à l’OTAN de bombarder la Yougoslavie, en 1995 et en 1999, ce qui constitue deux crimes de guerre pour Bill. George W. Bush a envahi l’Afghanistan et l’Irak et attaqué des provinces du Pakistan et du Yémen depuis les airs. Cela correspond à quatre crimes de guerre pour Bush. Obama a utilisé l’OTAN pour détruire la Libye et a envoyé des mercenaires pour détruire la Syrie, commettant ainsi deux crimes de guerre. Trump a attaqué la Syrie avec des forces étasuniennes, devenant ainsi un criminel de guerre, dès le début de son mandat.

Dans la mesure où les Nations unies ont participé à ces crimes de guerre, de même que les vassaux européens, canadiens et australiens de Washington, tous sont coupables de crimes de guerre. Peut-être l’ONU elle-même devrait-elle comparaître devant le Tribunal des crimes de guerre, en même temps que l’Union européenne, les États-Unis, l’Australie et le Canada.

Un record. La civilisation occidentale, si c’est une civilisation, est la plus grande fauteuse de crimes de guerre dans l’Histoire humaine.

Et il y a d’autres crimes : la Somalie, les coups d’État d’Obama contre le Honduras et l’Ukraine, et les tentatives permanentes de Washington de renverser les gouvernements du Venezuela, de l’Équateur et de la Bolivie. Washington veut renverser celui de l’Équateur afin de capturer et torturer Julian Assange, le chef de file des démocrates dans le monde.

Ces crimes de guerre commis par quatre présidents américains ont provoqué la mort et les blessures de millions de civils et ont dépossédé et dispersé des millions de gens, qui sont maintenant arrivés comme réfugiés en Europe, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, amenant leurs problèmes avec eux, dont certains deviennent des problèmes pour les Européens, comme les viols collectifs.

Quelle est la raison de toute la mort et la destruction, ainsi que des flots de réfugiés qui submergent l’Ouest, dues à la violence nue de l’Occident ? Nous ne savons pas. On nous a raconté des mensonges : les « armes de destruction massive » de Saddam Hussein, dont le gouvernement américain savait de manière irréfutable qu’elles n’existaient pas. « L’usage d’armes chimiques par Assad », un mensonge évident et flagrant. « Les armes nucléaires iraniennes », un autre mensonge flagrant. Les mensonges sur Kadhafi en Libye sont si absurdes, qu’il est inutile de les répéter.

Quels étaient les mensonges pour justifier le bombardement des tribus au Pakistan, pour bombarder un nouveau gouvernement au Yémen ? Aucun Américain ne le sait ou ne s’en soucie. Pourquoi la violence des États-Unis contre la Somalie ? Là encore, aucun Américain ne le sait ou ne s’en soucie.

Ou les imbéciles ont vu un film.

La violence pour la violence. C’est ce que l’Amérique est devenue.

En effet, la violence est ce qu’est l’Amérique. Il n’y a rien d’autre là-bas. La violence est le cœur de l’Amérique.

Considérons non seulement les bombardements et la destruction de pays, mais aussi la violence gratuite et scandaleuse de la police contre les citoyens américains. Si quelqu’un doit être désarmé, c’est la police américaine. La police commet plus de « violence armée »que quiconque, et contrairement aux gangs de la drogue qui se battent pour le territoire, la violence policière n’a pas d’autre raison que l’amour de la violence contre d’autres humains. La police américaine a même tiré sur des enfants américains de 12 ans avant de poser la moindre question, en particulier s’ils sont noirs.

La violence est l’Amérique. L’Amérique est la violence. Les progressistes imbéciles en accusent les possesseurs d’armes à feu, mais c’est toujours le gouvernement qui est la source de la violence. C’est la raison pour laquelle nos Pères fondateurs nous ont donné le Deuxième amendement. Ce ne sont pas les possesseurs d’armes à feu qui ont détruit huit pays en totalité ou en partie. C’est le gouvernement des États-Unis, armé aux frais des contribuables, qui commet la violence.

Le goût de l’Amérique pour la violence pousse maintenant les imbéciles de Washington contre les gens qui peuvent retourner la violence : les Russes et les Chinois, l’Iran et la Corée du Nord.

En commençant avec l’imbécile Clinton, tous les gouvernements étasuniens ont rompu ou se sont retirés d’accords avec la Russie, des accords conclus dans le but de réduire les tensions et le risque de guerre thermonucléaire. Au début, Washington a couvert ses mesures agressives contre la Russie avec des mensonges, par exemple que les sites de missiles ABM à la frontière de la Russie sont là pour protéger l’Europe contre les ICBM nucléaires (inexistants) de l’Iran.

Le régime Obama a encore raconté des mensonges, mais il les a fait monter jusqu’à de fausses accusations contre la Russie et son président, afin de créer des tensions entre des puissances nucléaires, l’antithèse de la politique de Ronald Reagan. Pourtant les imbéciles progressistes aiment Obama et haïssent Reagan.

Saviez-vous que la Russie est si puissante et la NSA et la CIA si faibles et impuissantes, que la Russie peut déterminer le résultat des élections américaines ? Vous devez le savoir, parce que c’est tout ce que vous avez entendu du Parti démocrate totalement corrompu, de la CIA, du FBI, des médias prostitués américains et des imbéciles qui écoutent CNN, MSNBC, NPR ou lisent le New York Times et le Washington Post.

Vous avez certainement entendu au moins mille fois que la Russie a envahi l’Ukraine ; pourtant, la marionnette de Washington [Porochenko, NdT] siège toujours à Kiev. On ne doit pas avoir un QI supérieur à 90 pour comprendre que si la Russie avait envahi l’Ukraine, l’Ukraine ne serait plus là.

Saviez-vous que le président de la Russie, dont des enquêtes d’opinion mondiales montrent qu’il est le dirigeant le plus respecté dans le monde est, selon Hillary Clinton, « le nouvel Hitler » ?

Saviez-vous que le dirigeant le plus respecté au monde, Vladimir Poutine, est un parrain de la mafia, un bandit, une tarentule au centre d’une toile d’araignée d’espions, selon des membres du gouvernement des États-Unis, qui sont si stupides qu’ils ne peuvent même pas épeler leurs propres prénoms ?

Saviez-vous qu’on dit que Poutine, qui s’est abstenu de répondre agressivement aux provocations étasuniennes, non par peur, mais par respect de la vie humaine, veut à tout prix reconstruire l’Empire soviétique ? Pourtant, lorsque Poutine a envoyé des forces russes contre l’armée géorgienne, équipée et formée par Washington, que Washington envoyait pour attaquer l’Ossétie du Sud, l’armée russe a conquis la Géorgie en cinq heures ; et pourtant s’est retirée après avoir donné sa leçon aux imbéciles. Si Poutine voulait reconstruire l’Empire russe, pourquoi n’a-t-il pas gardé la Géorgie, une province russe pendant 300 ans, avant la dissolution par Washington de l’Empire russe, lorsque l’Union soviétique s’est effondrée ? Washington aurait été incapable de faire quoi que ce soit, si Poutine avait déclaré que la Géorgie devait de nouveau faire partie de la Russie.

Et maintenant, nous sommes embarrassés par le directeur de la CIA de Trump, Mike Pompeo, peut-être la personne la plus stupide d’Amérique. Nous avons là un imbécile du niveau le plus bas. Je ne suis pas sûr qu’il y ait là le moindre QI. Peut-être qu’il indique zéro.

Cet imbécile, s’il est qualifié à ce niveau, ce dont je doute, a accusé Julian Assange, le premier journaliste au monde, la personne qui, plus que quiconque, représente le Premier amendement de la Constitution des États-Unis, de démon qui est passé du côté des dictateurs et met en danger la sécurité de l’hégémonie américaine, avec l’aide de la Russie. Tout cela parce que WikiLeaks publie des documents provenant de sources officielles, révélant le comportement criminel du gouvernement des États-Unis. WikiLeaks ne vole pas les documents. Ceux-ci lui sont remis par des lanceurs d’alerte, qui ne peuvent pas tolérer l’immoralité et les mensonges du gouvernement américain.

Qui dit la vérité est par définition contre les États-Unis d’Amérique. Et l’imbécile Pompeo a l’intention de les avoir.

Lorsque j’ai lu l’accusation de Pompeo contre Assange, j’ai pensé que ce devait être une blague. Le directeur de la CIA veut abolir le Premier amendement. Mais Pompeo l’imbécile l’a effectivement dit.

Que devons-nous faire, quel est le monde à construire, lorsque nous avons de parfaits imbéciles comme directeur de la Central Intelligence Agency, comme président des États-Unis, comme conseiller national à la sécurité, comme secrétaire à la Défense, comme secrétaire d’État, comme ambassadeur américain aux Nations unies, comme rédacteurs en chef du New York Times, du Washington Post, de CNN, de NPR, de MSNBC ? Comment peut-il y avoir de l’intelligence, lorsqu’il n’y a que des imbéciles pour occuper des charges ?

La stupidité se révèle dans les actes. Le gouvernement chinois a dit que ces imbéciles d’Américains pouvaient attaquer la Corée du Nord à tout moment. Une immense flotte étasunienne se dirige vers la Corée du Nord. Celle-ci possède apparemment des armes nucléaires aujourd’hui. Une arme nucléaire nord-coréenne peut anéantir la totalité de la flotte américaine. Pourquoi Washington est-elle tentée par ce résultat ? La seule réponse possible est que c’est de la stupidité crasse.

La Corée du Nord ne dérange personne. Pourquoi Washington choisit-elle la Corée du Nord ? Est-ce que Washington veut la guerre avec la Chine ? Dans ce cas, est-ce que Washington abandonne la côte Ouest des États-Unis ? Pourquoi la côte Ouest soutient-elle des politiques impliquant la disparition de la côte Ouest des États-Unis ? Est-ce que les imbéciles de la côte Ouest pensent que les États-Unis peuvent provoquer une guerre avec la Chine, ou la Corée du Nord, sans aucune conséquence pour la côte Ouest ? Les Américains sont-ils complètement stupides ?

La Chine ou la Russie peuvent, chacune individuellement, anéantir les États-Unis. Ensemble, elles peuvent rendre l’Amérique du Nord inhabitable jusqu’à la fin des temps. Pourquoi les imbéciles de Washington provoquent-ils de grandes puissances nucléaires ? Les imbéciles de Washington pensent-ils que la Russie et la Chine se soumettront à des menaces ?

La réponse : Washington est une collection d’imbéciles, des gens stupides au-delà de la notion de stupidité. Des gens si éloignés de la réalité, qu’ils imaginent que leur hubris et leur arrogance les place au-dessus de la réalité.

Lorsque le premier Satan 2 frappera Washington, la plus grande collection d’imbéciles au monde cessera d’exister.

Le monde poussera un immense soupir de soulagement.

Faites-le venir ! Venez, les imbéciles, éliminez-vous vous-mêmes. Nous autres, n’en pouvons plus d’attendre.

Paul Craig Roberts

Article en anglais :

A Government of Morons and War Criminals

Traduit par Diane, vérifié par Julie, relu par Michèle pour le Saker francophone