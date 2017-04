[Vidéo] Le conseil d'Etat condamne l'Etat français pour la défaillance du contrôle aux frontières des candidats terroristes. Faut-il une commission d'enquête parlementaire ?

Le Conseil d’Etat a condamné ce mercredi l’Etat Français à verser 15.000 euros aux parents d’une mineure de 17 ans qui avait quitté la France en novembre 2013 pour rejoindre la Syrie, en raison de la défaillance du contrôle aux frontières à l’aéroport de Paris-Orly. Or à cette période, la défaillance du contrôle des frontières n'était pas rare. Daniel Thomson, journaliste spécialiste du terrorisme, avait d'ailleurs précisé sur France 3 :



"La stratégie des services de renseignement c'était de dire laissons les tous partir en Syrie, parce qu'ils partent combattre une ennemi commun et parce qu'ils ne sont pas en France avec le risque qu'ils commettent une opération armée sur le sol français, laissons les partir et nous verrons au retour". David Thomson, France 3, 2 mai 2014.

En avril 2014, le journaliste David Thomson, confirmait sur France 24 ce qu'un certain nombre de personnes savait dans les hautes sphères, à savoir que les autorités françaises ont laissé sortir du territoire de jeunes français pour aller faire la djihad contre le régime de Bachar al-Assad.