[Vidéo] Todd : "Je vais m'abstenir dans la joie." (Arrêt sur images)

On allait clôre notre émission de la semaine. Emmanuel Todd, notre invité aux côtés d'Olivier Tonneau, a voulu ajouter quelque chose. A ceux qui se demandent s'ils vont s'abtenir au second tour de l'élection présidentielle, à ceux, comme Tonneau, qui iront voter Macron "comme on sort les poubelles", il voulait dire : "Je vais m'abstenir dans la joie." Et même affirmer : "C'est un bonheur pour moi de transgresser, et de prendre ce que vous considérez un risque, parce que cela me donne un sentiment de liberté particulière." Daniel Schneidermann n'a pas manqué de lui faire remarquer que "même retraité", il ne grandirait jamais. Pour Todd, c'est pire : un "retour en enfance".

L'occasion de voir en intégralité notre émission : "Je prends le risque. Je vais m'abstenir. Avec joie." avec Emmanuel Todd, historien et démographe et Olivier Tonneau, professeur de littérature française à Cambridge...

