[Vidéo] Trump contre Kim Jon-un : un combat que le président étatsunien ne peut gagner (CNN)

Kim Jong-un n'est pas fou. Kim Jong-un n'est pas irrationnel. Il n'est probablement pas stupide non plus.

Nous les Etatsuniens, faisons fréquemment l'erreur de supposer que nos ennemis sont fous, irrationnels ou stupides. Nous nous attendons à ce que chaque autre État-nation accepte joyeusement nos exigences. Quand un leader mondial agit autrement, nous attribuons notre manque de compréhension à un certain défaut dans le jugement de cet homme politique...



Source :

- CNN Trump vs. Kim: A fight the US President can't win