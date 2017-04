[Vidéo] Un médecin asiatique violemment expulsé d'un vol d'United Airline aux Etats-Unis (Al Jazeera)

Des vidéos postées sur les médias sociaux montrant des agents de sécurité expulsant violemment un homme asiatique d'un vol de United Airlines aux États-Unis ont suscité un scandale.



L'incident a eu lieu dimanche, avant le départ du Vol 3411 de l'Aéroport O'Hare de Chicago à Louisville.



Plusieurs séquences ont été diffusées en ligne par des compagnons de voyage montrent les officiers enlevant de force l'homme en le tirant de son siège et en le traînant par ses bras dans le couloir de l'avion.

Les passagers ont déclaré que l'homme, qui peut être entendu en train de crier, a été blessé alors qu'il était traîné par terre, avec du sang sortant de sa bouche.



Les passagers ont déclaré aux médias sociaux que la compagnie avait surréservé le vol et avait voulu que quatre passagers renoncent à leurs sièges pour céder la place aux salariés de la compagnie aérienne.



Comme personne ne s'est portée volontaire, quatre passagers ont été choisis et on leur a demandé de partir.

L'homme dans la vidéo, qui était un des quatre sélectionnés, a déclaré qu'il était médecin et qu'il devait voir des patients le jour suivant, selon les déclarations en ligne des passagers.

Après avoir été violemment éjecté de sa place, on peut voir l'homme retournant dans l'avion, quoiqu'avec du sang sur son visage. Dans une autre vidéo, l'homme clairement en détresse, répète "je dois rentrer à la maison".



L'incident a causé un tollé sur les médias sociaux, avec un appel au boycott d'United Airlines, tandis que beaucoup ont indiqué que c'était un homme asiatique qui était la victime de l'expulsion violente. Certains ont aussi exprimé leur honte que d'autres passagers n'aient pas arrêté les officiers de le violenter.