[Crimes de guerre et contre l'humanité] Près de 8000 personnes signent une pétition pour envoyer Sarkozy devant la CPI. Quid de Fillon ?

Environ 8000 personnes ont signé une pétition publique demandant à ce que l'ancien chef de guerre français soit jugé devant le tribunal pénal international pour crimes de guerre et contre l'humanité de par son action criminogène en Côte d'Ivoire et en Libye durant l'année 2011.



En Côte d'Ivoire :

- Il lui est reproché d'avoir contribué à soutenir militairement, politiquement et économiquement des rebelles qui ont commis des massacres à caractères génocidaires à Duékoué pouvant entrer dans le cadre d'une complicité de crimes contre l'humanité (voir vidéo n°1 plus bas de la Rai 3).

- Il lui est reproché d'avoir fait arrêter par l'armée française le chef d'état Laurent Gbagbo suite à un conflit électoral l'opposant à Alassane Ouattara (cf. vidéo n°2).

- Il lui est reproché d'avoir fait bombarder Abidjan à cette occasion entraînant la mort de nombreux civils pouvant entrer dans le cadre d'un crime de guerre (voir vidéo n°1 de la Rai 3 n°3 de témoignages de victimes).



En Libye :

- Il lui est reproché d'avoir fait bombarder intensivement la ville de Syrte où était réfugié Kadhafi entraînant la mort de milliers de civils. Action pouvant entrer dans le cadre d'un crimes de guerre.

- Il lui est reproché également d'avoir fait

- Il lui est reproché d'avoir soutenu et armé des rebelles islamistes qui se sont livrés à des massacres sur les populations noires libyennes. Action pouvant entrer dans le cadre d'une complicité de crimes contre l'humanité (vidéo n°4,5,6).

- Il lui est également reproché d'avoir contribué directement ou indirectement à l'assassinat du guide libyen Kadhafi plongeant ce pays dans le plus grand chaos (vidéo n°7 interview de Sarkozy par Pujadas sur France 2).

- Enfin le Parlement britannique a remis en cause les raisons de la guerre en Libye à savoir la menace que faisait peser des soit-disant massacres à Benghazi qui n'ont en fait jamais eu lieu et n'étaient pas non plus envisagés par Kadhafi (vidéo n°8,9,10 et 11 sur la situation à Benghazi avant l'intervention militaire française et de l'OTAN, vidéo n°12 sur l'exécution de Kadhafi. Attention images choquantes !).

Lire également : Kadhafi aurait été assassiné par un agent secret français ; Le Point Kadhafi a-t-il été exécuté par la France ?



Pour toutes ces raisons, un certain nombre de citoyens français ont demandé à ce que soit déposer une plainte contre M. Nicolas SARKOZY devant la Cour Pénale Internationale (CPI).



Or étant donné que François Fillon était son Premier ministre à l'époque, qu'il continue toujours à refuser toute repentance pour les crimes de la colonisation et de la Françafrique, sa responsabilité est également engagée en tant que Premier ministre dans ces présumés crimes de guerre et contre l'humanité commis en Côte d'ivoire et en Libye.



Mais ce sujet ne figure pas à l'ordre du jour des débats de la campagne électorale étant donné le mutisme du magistère médiatico-politico-intellectuel français sur les crimes de la Françafrique. On préfère pointer l'accent sur des costumes transmis par Robert Bourgi à Fillon ou bien sur les présumés emplois fictifs de sa femme. La forclusion de la politique africaine de la France dans les médias traditionnels ou libres n'aide pas à intégrer les effets délétères d'une politique impérialiste et néocoloniale criminogène impensée dans un pays atteint de duplicité maladive sous le régime de la Vème République où le pouvoir exécutif est sanctuarisé, les Parlementaires impuissants et la presse étrangement silencieuse renforçant l'idée d'une conception racialiste des droits de l'homme au coeur de la République.

ATTENTION IMAGES CHOQUANTES !!!