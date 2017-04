[Vidéos] Trump nomme son néocon de beau-fils comme conseiller influent aux Affaires étrangères

Jared Kushner, très proche des mouvements extrémistes israéliens pro-colonialistes, aurait été nommé par son beau-père comme conseiller influent de la politique étrangère des Etats-Unis. Selon Mediapart : "Jared Kushner et Ivanka Trump, gendre et fille du 45e président, sont propulsés à d’éminentes fonctions de conseillers. Kushner prend en charge les dossiers les plus chauds de politique étrangère". Apràs l'éviction de Steve Bannon, il semble que Trump s'aligne sur des conseillers néocons pro-Israéliens soit disant proches de la sensibilité des Démocrates. Sur fond de népotisme forcené, cela pourrait expliquer le revirement si soudain de sa politique étrangère et son soudain changement de position sur la Syrie. Certaines mauvaises langues parlent de coup d'Etat en douce face à un Trump en perte de vitesse et qui renonce à ses principaux arguments de campagne en terme de non agression en matière de politique étrangère et autres promesses électorales.

Kushner est-il devenu le cerveau de Trump influencé par les néocons ? Force serait alors de constater que quelque soit le président en place, quelque soit son parti, c'est l'idéologie néoconservatrice qui dirige dans les coulisses de la Maison blanche depuis les attentats du 11/9 aux Etats-Unis avec une politique impérialiste ouvertement agressive et brutale (Afghanistan 2001, Irak 2003, Somalie 2006, Libye 2011, Syrie 2012, Yemen 2015).