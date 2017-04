Vladimir Poutine sur la Syrie : les Etats-Unis rejouent pour des raisons de politique intérieure le même scénario qu'en Irak (Vidéo)

Transcription par Sayed7Asan :

[...]

Journaliste : Puis-je vous poser une question sur la Syrie ? Comment considérez-vous ce qui s'est passé ? Y a-t-il un risque d'autres frappes militaires des Etats-Unis contre des cibles en Syrie ?

Vladimir Poutine : Nous en avons parlé avec le Président [italien]. J'ai dit que ça me rappelait beaucoup 2003, lorsque les représentants des Etats-Unis au Conseil de sécurité ont montré des prétendues armes chimiques découvertes en Irak. Après quoi, une campagne militaire a été lancée contre l'Irak. Elle a entraîné la destruction du pays, la montée de la menace terroriste, et l'apparition de Daech sur la scène internationale, ni plus, ni moins.

La même chose se produit actuellement, et leurs partenaires acquiescent encore une fois de la tête. A cet égard, nos admirables écrivains [de comédies] Ilf et Petrov viennent à l'esprit, avec leur fameuse réplique « Qu'est-ce qu'on s'ennuie, Mesdames ! » On a déjà vu tout ça.

Quant à savoir pourquoi tout cela se produit... Tout le monde veut restaurer les relations au sein de la communauté occidentale, après que - grâce à l'ancienne administration US - beaucoup d'entre eux aient adopté une position anti-Trump durant les élections. La Syrie et la Russie, en tant qu'ennemi commun, fournissent une merveilleuse plateforme pour la consolidation. Nous sommes prêts à supporter tout cela pour une certaine durée, dans l'espoir que cela finira par nous mener à quelque tendance positive basée sur l'interaction.

Pour la consommation interne des Etats-Unis, il y a également des raisons à tout cela. Pour le dire simplement, les adversaires politiques de la nouvelle administration [Trump] sont toujours actifs, et si quelque chose (de grave) devait se produire, c'est à lui qu'ils en feront porter le chapeau. Je n'ai aucun doute à ce sujet.

Quant à savoir si d'autres frappes en Syrie sont possibles, nous avons des informations venant de plusieurs sources selon lesquelles d'autres provocations - je ne saurais les caractériser autrement - de ce genre se préparent, notamment dans les banlieues sud de Damas, où ils prévoient d'utiliser quelque produit chimique, et d'en accuser les autorités syriennes.

Nous estimons que tout incident de ce genre doit faire l'objet d'une enquête rigoureuse. Nous en appellerons officiellement à l'instance de l'ONU à La Haye et à la communauté internationale pour qu'une enquête exhaustive soit menée sur ce qui s'est passé. Des mesures appropriées pourront ensuite être prises en fonction de ce que révèlera l'investigation.

Ce sera tout.



Source :

- http://en.kremlin.ru/events/president/news/54267