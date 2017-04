Voici l'article supprimé par le Daily Mail sur "un plan US pour organiser une attaque chimique en Syrie"

L'article a été publié fin janvier 2013 sur le Daily Mail. Selon Sputniknews, il aurait été supprimé récemment de leur site. L'article est intitulé «Les États-Unis ont soutenu le projet d’effectuer une attaque chimique en Syrie et d’en rejeter la responsabilité sur le gouvernement d’Assad». On peut néanmoins le retrouver sur webarchive alors qu'il n'est plus accessible à son emplacement originel sur Daily Mail.

Les premières lignes de l'article de Louise Boyle sont assez éloquentes (vous pouvez lire l'article dans son entièreté en version originale, au lien suivant) :



Des courriers électroniques qui ont fuité auraient prouvé que la Maison Blanche a donné le feu vert à une attaque avec des armes chimique en Syrie qui pourrait être imputée au régime d'Assad et à son tour, stimuler l'action militaire internationale dans ce pays dévasté.



Un article sorti lundi contient un échange de courrier électronique entre deux hauts fonctionnaires à la Défense de l'organisme Britam où un plan 'approuvé par Washington' est décrit expliquant que le Qatar financerait des forces rebelles en Syrie pour utiliser des armes chimiques.



Barack Obama a précisé au président syrien Bachar Al-Assad le mois dernier que les États-Unis ne toléreraient pas que la Syrie utilise des armes chimiques contre son propre peuple...

