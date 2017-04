VOUS AVEZ UN NOM ARABE ET N'AIMEZ PAS CHARLIE HEBDO ? MACRON VOUS ÉCARTERA, LE PEN DÉNONCERA VOTRE «ISLAMISME RADICAL» (Panamza)

Mardi 25 avril, interviewée sur TF1/LCI, Marine Le Pen a déclaré qu'«Emmanuel Macron nous a expliqué qu'il y avait dans son entourage un islamiste radical mais que c'était un type bien. Moi je pense qu'il n'y a pas de types bien chez les islamistes radicaux».

De manière totalement mensongère, Le Pen faisait allusion à Mohamed Saou, seul référent «maghrébin» et «musulman» d'Emmanuel Macron, qui a été écarté en raison -notamment- de sa critique sur Facebook de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo.

Double rappel :

* L'épouse et conseillère de Macron est une islamophobe décomplexée digne de Caroline Fourest, Elisabeth Badinter ou Manuel Valls.

* Depuis 2011 et son accession à la tête du Front national, Le Pen et son entourage affichent -en vain auprès du Crif, avec succès auprès de l'électorat juif et sioniste- un discours à la fois antimusulman et pro-israélien.

