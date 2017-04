Washington planifie de lancer une bombe atomique sur la Russie et la Chine (Paul Craig Roberts)

... Washington planifie aussi d'utiliser des agents en place pour assassiner autant de membres possible du gouvernement russe...

... L'allégation "d'exceptionnalisme étatsunien" faite par les néoconservateurs ressemble à s'y méprendre aux revendications similaires faites par Hitler pour les Allemands. Si les Etatsuniens sont indispensables, tous les autres sont dès lors moins importants et peuvent donc être "bombardés pour les renvoyer à l'âge de pierre" ainsi que s'est exprimé un membre du gouvernement étatsunien, ou bien recevoir une bombe atomique comme Washington a l'intention de le faire en Russie et en Chine. La revendication "d'exceptionnalisme étatsunien" n'est pas acceptée par la Russie et par la Chine. Par conséquent, les monstres fous, qui règnent à Washington sur l'Occident pourraient mettre fin à la vie sur terre.



Et il n'y a aucune protestation. Les idiots de Britanniques, d'Allemands, de Français, d'Italiens, de Canadiens, d'Australiens, de Belges, de Grecs, de Portugais, d'Espagnol, de Japonais, se rallient derrière la folie qui gouverne à Washington.



Et il en va de même de la population étatsunienne, une population stupide au-delà du concevable...

Source :

- Paul Craig Roberts Washington Plans to Nuke Russia and China