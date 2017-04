Wikileaks publie un nouveau lot de documents Vault 7 (Sputniknews)

Wikileaks a publié la documentation et le code de source du projet de la CIA Scribble, un système de prétraitement numérique des documents permettant d'intégrer des tags de type « Balise Web » dans les documents devant être volés par la FIO (Foreign Intelligence Officers).

​Une balise web, rappelle le site AllAboutCookies.org, est un fichier image invisible qui suit votre navigation sur un site web unique ou sur une série de sites web. Les balises web portent également le nom de pixels invisibles ou espions, et elles sont généralement utilisées par des sites qui utilisent des services tiers de contrôle et de suivi de trafic. Les balises web peuvent être utilisées en association avec des cookies pour comprendre comment les utilisateurs d'un site web naviguent sur ce dernier et pour traiter le contenu de ce site.