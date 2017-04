Xi Jinping dindon de la farce de la stratégie de Trump en Syrie et en Corée du Nord ? [Vidéo]

Ainsi par le truchement de Fox News, Trump fait passer le président chinois pour un complice de son acte de violation du droit international et d'agression impérialiste. Stratégie qui lui permet de mettre à mal la solidarité des BRICS et teste les relations sino-russes. La Chine était à la ramasse sur la Libye, elle le semble encore sur la Syrie choisissant apparemment la stratégie de l'entre-deux (voir pro-étatsunienne) qui ne fait qu'affaiblir son poids géostratégique dans la région.



Mais là où Trump embarrasse encore plus la diplomatie et les militaires chinois c'est en choisissant de menacer la Corée du Nord tout en prenant à témoin le président chinois d'intervenir au côté des Etats-Unis dans la région. En deux coups, le président Trump réussi à embarrasser sérieusement la Chine au yeux de ses alliés russes et coréens du nord. Pis, il prend le prétexte de la menace que représente la Corée du nord pour envoyer une armada de vaisseaux à proximité des eaux chinoises renforçant l'armada nucléaire non loin du territoire chinois. La Corée du Nord, un cheval de troie dans la lutte que se livre les Etats-Unis et la Chine dans la région ?