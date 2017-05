120 djihadistes en route vers Palmyre abattus par les forces aériennes russes (Sputniknews)

Le groupe militaire russe en Syrie a coupé la voie à des combattants de Daech qui quittaient Raqqa par un corridor offert par les soi-disant Forces démocratiques syriennes à condition qu’ils se dirigent vers Palmyre.

Le 25 mai, l'aviation russe a détruit 32 pick-ups et a abattu 120 membres de Daech se dirigeant de Raqqa vers Palmyre, a communiqué à Sputnik une source au sein du ministère russe de la Défense.

« Le 25 mai, un convoi de terroristes composé de 39 camionnettes avec des armes se dirigeant vers Palmyre a été repéré et anéanti par les avions des forces aérospatiales russes. 32 pick-ups dotés de mitrailleuses lourdes ont été détruits et plus de 120 terroristes abattus », a dit la source.

La même source a ajouté que toutes les tentatives des terroristes de former un puissant groupe militaire près de Palmyre seraient coupées court.