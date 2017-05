1947-1949. Massacres coloniaux français à Madagascar : 89.000 morts

Cette histoire, que l’on nous a appris à l’école est trop élémentaire. Les archives des enquêtes et des procès de l’époque n’étant pas encore « ouverts et accessibles », l’insurrection demeure encore floue pour nous, les jeunes d’aujourd’hui. Le délai de prescription pour l’ouverture des archives est dépassé depuis longtemps non? Tout le monde fait semblant d’ignorer la question.

Madagascar commémore ce 29 mars le 67e anniversaire de l’insurrection pour s’émanciper du joug de la France. La répression fut terrible, elle s’est faite dans le sang et dans la boue. Selon un bilan officiel de l’Etat français : 89 000 victimes chez les Malgaches; l’un des plus importants massacres coloniaux. Et c’est hallucinant de voir qu’une telle brutalité a ressurgi alors que le monde ne se remettait pas encore de l’horreur des crimes de la Seconde Guerre mondiale.

Raharimanana n’était pas né en 1947. En mars, Madagascar s’était insurgée contre la colonisation française. La répression dura deux ans. Sa mémoire demande des comptes. Il cherche à reconstituer ces années-là qui échappent aux mémoires, histoire réécrite par les vainqueurs, tue par les vaincus, pour oublier.



Derrière le maquillage lexical, il scrute l’agression requalifiée en protectorat : « comment faire croire que ce qui arrive à l’indigène n’est que pour son bien d’enfant irresponsable. » Être « civilisé » et non pas « colonisé ». Être « pacifié » et non pas « massacré ». L’indépendance continuera à faire référence au colonisateur qui aura « gracieusement offert la possibilité de cheminer seul dans ce monde hostile. »

La mémoire reste vivace mais sa transmission est condamnée à la légende et à la rumeur. Pendant longtemps seule l’armée française a écrit, seul l’oppresseur a donné sa version des faits. 89 000 morts ?

Obsession du gouvernement malgache de ne pas se couper des mannes de l’État français en évoquant les massacres coloniaux ou même les préjudices de la colonisation : ne pas farfouiller dans le passé pour ne pas altérer les « bonnes relations » avec la France, au mépris de la vérité historique. Les dirigeants, en prenant la place des colons ont repris subtilement leurs mots : le pays doit se « développer », prendre la marche de la « modernité ».





Ce beau texte évoque des événements rarement mentionnés, y compris cette année, soixante-dix ans après. Plus qu’une enquête rigoureuse, il s’agit d’une volonté personnelle, intime, de chercher à comprendre, par devoir, par nécessité, aidé par quelques souvenirs, courriers ou conversations. Une démarche forte, nécessaire et percutante.





MADAGASCAR, 1947

Raharimanana

Photos du fonds Charles Ravoajanahary

62 pages – 7 euros.

Éditions Vents d’Ailleurs – La Roque-d’Anthéron – mars 2007