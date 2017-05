7,2 millions de personnes déplacées en Colombie, le chiffre le plus élevé du monde (TeleSur)

Rien qu’en en 2016 il y a eu 171 000 personnes déplacées, principalement dans les zones rurales. La Colombie occupe le premier rang dans le monde, suivie par la Syrie, le Soudan, l'Irak et la République démocratique du Congo.

Avec un nombre record de 7,2 millions, la Colombie est le premier pays du monde pour le nombre de personnes déplacées, selon le dernier rapport de l’Observatoire des déplacements internes du Conseil norvégien pour les réfugiés et de l’Observatoire des déplacements internes (IDMC).

171 000 de ces personnes ont été déplacées au cours de 2016, un chiffre qui inquiète le Conseil norvégien.

Le rapport établit qu'il ya 40,3 millions de personnes déplacées dans le monde. La Colombie est au premier rang, suivie par la Syrie (6,3 millions), le Soudan (3,3 millions), l'Irak (3,0 millions) et la République démocratique du Congo (2,2 millions).

« En termes de chiffres globaux cumulés, la Colombie est le numéro un, c’est le pays avec la plus grande population déplacée dans le monde avec plus de 7 millions de personnes, mais il est aussi important de rappeler que c’est le seul pays avec des chiffres officiels et il est donc difficile de la comparer avec d'autres pays tels que la Syrie, le Soudan et l'Irak « , a précisé le directeur régional pour l’ Amérique latine du Conseil norvégien pour les réfugiés, Christian Visnes.

Visnes a indiqué que les déplacements en Colombie continuent malgré le cessez-le-feu dans les régions les plus touchées par le conflit armé. « Les combats pour le contrôle territorial entre d’autres acteurs non étatiques, tels que l'ELN (Armée de libération nationale), l’EPL (Armée populaire de libération) et des groupes armés organisés, continuent de provoquer des déplacements et la situation humanitaire est dégradée dans des zones spécifiques du pays « , a déclaré le directeur régional du Conseil norvégien.

« Malheureusement, et malgré les progrès de la paix il n'est pas possible aujourd’hui de parler de fin définitive du conflit armé en Colombie », déplore Vines.

En raison du nombre élevé de personnes déplacées, le rapport IDMC recommande que « la reconnaissance des victimes – assistance, accès à l'enregistrement, reconnaissance de leur situation et protection- reste une priorité pendant la phase de mise en œuvre des accords de paix ».

Les zones rurales restent les plus touchées

Le directeur régional du Conseil norvégien a dit avoir détecté ces dernières semaines un grand nombre de personnes déplacées du sud du département du Chocó vers des zones comme Buenaventura.

En outre des déplacés de la municipalité de Tumaco (département de Nariño) vont vers Popayan et Cali et un autre nombre important arrive dans la municipalité d’Ocaña.

Mocoa « est un triste exemple », déplore Visnes, car dans cette municipalité, on vit le déplacement et les inondations de la saison des pluies.