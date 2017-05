97,62% des Marocains ne voient pas la France en modèle (Mondafrique)

Le débat organisé il y a une dizaine de jours par Mondafrique à Rabat sur le sujet« La France est-elle toujours un modèle pour le Maroc et le Maghreb » n’en finit pas de faire des remous. Le site marocain Barlamne.com, s’est saisit de l’occasion et a posé la question à ses lecteurs qui ont été une écrasante majorité à considérer que la France est loin de constituer un modèle pour leur pays. A la question « les Marocains considèrent-ils la France comme un modèle politique, social et culturel ? », 2 374 lecteurs sur les 2.432 ayant participé au vote ont répondu non, soit 97,62 %. Un taux étonnant largement expliqué par les joutes politiques en France qui ont vu l’arrivée de la représentante de l’extrême droite, Marine Le Pen au deuxième tour. Même au royaume chérifien, ils étaient 560 résidents français à avoir glissé dans l’urne un bulletin Front national, suscitant souvent l’indignation et parfois l’ironie des internautes marocains.