Les talibans se sont emparés samedi d'un district de la province de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, une semaine après avoir annoncé le début de leur offensive de printemps.

Après plus de 24 heures de violents combats, les forces de sécurité se sont retirées du district de Qala-i-Zal, à l'ouest de la ville de Kunduz, afin d'éviter de plus amples pertes civiles et militaires, a déclaré un porte-parole de la police...

Lire la suite