AFRICOM – Ces bases militaires américaines qui entourent l’Algérie (Alg24)

Au total, 46 bases militaires américaines sont déployées en Afrique, dont 15 sont permanentes, révèlent des documents déclassifiés récemment par « Freedom of Information Act« .



Dans une carte des bases américaines déployées dans le continent africain à août 2014, l’on peut constater une base près de la frontière algérienne. En effet, il s’agit d’une « base d’urgence » définie par la mission des Etats-Unis en Afrique, AFRICOM, dans le Sud-Est libyen, dans la région d’Al-Wigh.

Plus inquiétant encore et contrairement à ce qu’avait affirmé le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, une mission militaire américaine est bel et bien présente en Tunisie. Cette présence est identifiée, peut-on constater sur la carte, au Nord de la Tunisie et est définie comme étant une zone de facilité HT/HR (atterrissage ou départ des troupes).

Par ailleurs, AFRICOM se serait inquiété d’une présence militaire russe et même chinoise en Afrique. Une base chinoise aurait été, selon un rapport américain, installée dans un pays d’Afrique du Nord.