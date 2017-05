Le président des Etats-Unis Donald Trump a jusqu'à jeudi soir pour honorer ou pas l'une de ses promesses de campagne: déménager l'ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem.

D'après des experts et des diplomates s'exprimant sous couvert de l'anonymat et avec la plus grande prudence, M. Trump pourrait repousser sa décision de six mois et conserver ainsi la chancellerie américaine à Tel-Aviv...

