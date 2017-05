Après le débat, la "fachosphère" dépitée (Arrêt sur images)

"Oui, même la fachosphère est dépitée", constatait hier notre matinaute , Daniel Schneidermann. La performance de Marine Le Pen au débat d'entre-deux-tours de mercredi soir, face à Emmanuel Macron, a fait pâlir même ses militants les plus convaincus, sur internet d'abord, puis sur les ondes, antennes, dans les colonnes de la presse, dans les jours qui ont suivi.

Sur Fdesouche.com, qui proposait aux internautes de "commenter le #Débat 2017" en direct, les commentaires n'apparaissent plus. Le soir du débat pourtant, ils étaient bien là : et pas toujours élogieux. Le site du JDD en a gardé une trace : "On le savait tous que MLP n'avait pas le niveau." "Bon, les amis, à moins qu'un Macron Gate ne sorte d'ici dimanche, j'ai bien peur que ce soit plié." Dépités, les marinistes ? La performance de Marine Le Pen au débat de l'entre-deux-tours, mercredi soir dernier, qui l'opposait à Emmanuel Macron, a suscité des réactions effarées, surprises ou franchement défaitistes des soutiens de la candidate du Front National.

"Elle cherche dans ses fiches de merde"

Des réactions en direct, d'abord. Sur le forum 18-25 de Jeuxvideo.com, prisé des jeunes marinistes, le ton, d'abord impatient d'assister à ce qui devait être une "mise à mort" de Macron par Le Pen, a vite déchanté. "Mais bordel elle fait que répéter la même chose bordel, elle casse les couilles", s'est ému "Kill 18ma". La première partie, dédiée à l'économie, a particulièrement désespéré ces militants, comme ci-dessous. "Elle bafouille sur l'euro là", constate Devenir1chaise, tandis que "Attalisuperieur" écrit que Marine Le Pen "se fait avoir sur l'écu."

Sur la "Taverne des patriotes", forum Discord de partisans lepénistes qui exige de ses prétendants à l'entrée d'attester de leur soutien au FN, les militants ont aussi exprimé leur désarroi. Le JDD, et le Huffington Post, notamment,...

Lire la suite