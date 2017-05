Après sa nomination au gouvernement, Nicolas Hulot annule la parution de son livre "Osons le big bang démocratique" (Europe 1)

Dévoilé mercredi 17 mai, le gouvernement Philippe a apporté son lot de surprises avec la nomination de personnalités issues de différents partis. Certains ne s’attendaient manifestement pas à intégrer un jour l’exécutif sous Emmanuel Macron, comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin qui avaient multiplié les déclarations assassines envers celui qui est devenu Président.

Nicolas Hulot non plus n’avait visiblement pas anticipé sa nomination, après avoir refusé de travailler auprès des trois précédents Présidents. L’on apprend ainsi, ce vendredi 19 mai, que le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire a fait annuler la parution de son ouvrage Osons le big bang démocratique, dont la parution était prévue pour septembre prochain. Voici le communiqué de la maison d’édition Les Liens Qui Libèrent envoyé aux rédactions...

... En tout cas, un document PDF de 24 pages intitulé (lui aussi) Osons le big bang démocratique était toujours disponible ce vendredi sur… le site internet de la Fondation Nicolas Hulot...

