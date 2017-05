Assistants parlementaires : Marielle de Sarnez visée par une enquête (Le Parisien)

L'enquête préliminaire ouverte le 22 mars pour abus de confiance vise 19 eurodéputés français parmi lesquels Marielle de Sarnez, actuelle ministre chargée des affaires européennes.

La classe politique française aurait-elle pris de (très) mauvaises habitudes ? L’affaire Fillon, ironiquement appelée Penelope Gate, a semé le trouble sur le travail réel des attachés parlementaires à l’Assemblée et au Sénat dès lors que ces emplois sont réservés à des proches. Aujourd’hui, un autre front judiciaire se dessine, visant cette fois des pratiques au préjudice du Parlement européen destinées à alléger les frais des partis et à assurer le train de vie de certains élus. La déflagration pourrait se révéler de plus grande ampleur...

