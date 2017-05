Attention Daech, Kennedy arrive ! (Arrêt sur images)

Et en plus, il est plus fort que la pluie. "Quand Hollande était sous la pluie

, on parlait de la pluie. Macron sous la pluie, on parle de Macron" constate un des commentateurs de la journée multi-chaînes de la passation de pouvoir -on ne sait plus lequel, tant elles rivalisent dans la macronmania. "Maintenant, être président, c'est savoir bien prendre la pluie", renchérit Ruth Elkrief, dans une de ces magnifiques envolées performatives du meubleur de direct. Et de tartiner sur la perfection des mouvements de maxillaire, l'enrobé des accolades, le savant contraste entre démarche hiératique, et montée quatre à quatre des escaliers "à la Chaban-Delmas" (car le commentateur politique, même s'il n'était pas né, "sait" que Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre de Pompidou, montait les escaliers quatre à quatre). Si l'on n'a pas entendu vingt fois "écrouelles", tout au long de la journée, on ne l'a pas entendu une seule fois. En revanche, pas une seule occurence des "deux corps du Roi", mais je n'ai pas pu tout entendre.

Dualité du commentateur qui feint de ne pas voir la pluie, et s'ébahit dans la foulée de sa propre capacité miraculeuse à ne pas voir la pluie. "Il a, entre guillemets, de la gueule, s'extasie sur France 2 l'expert militaire Pierre Servent. Les militaires y sont sensibles. Ce n'était pas le cas des deux derniers présidents" (car l'expert militaire "sait" que le militaire est sensible à "la gueule"). Pour ne rien dire de Daech ! On imagine Daech désormais terré, devant "la gueule" du nouveau président, debout dans son "command car"...



