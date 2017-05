Au Burkina, Blaise Compaoré échappe au procès de sa soif de pouvoir (Mediapart)

C’est un procès exemplaire qui doit débuter ce 4 mai devant la Haute cour de justice du Burkina Faso, à Ouagadougou, la capitale. Une fois n’est pas coutume, il n’y aura, à la barre, aucun lampiste. Seuls les « grands quelqu’un », ces « importants » qui n’ont guère été habitués à devoir répondre de leurs actes, s’y succéderont. Les 32 prévenus étaient tous ministres lors de l’insurrection populaire qui, les 30 et 31 octobre 2014, a violemment mis fin au règne de Blaise Compaoré et, par là même, à leurs privilèges. Poursuivis pour « complicité de coups et blessures volontaires » et « complicité d’homicide volontaire », ils devront expliquer pourquoi, à la veille de l’insurrection, lors du conseil des ministres, ils ont approuvé à l’unanimité, et en connaissance de cause, le choix de faire appel à l’armée pour contenir la colère du peuple, et, en l’occurrence, la réprimer dans le sang...

