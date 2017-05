Bilderberg, atlantisme et Young leaders, les points communs entre Emmanuel Macron et le nouveau premier ministre Edouard Philippe

C'est maintenant officiel, Edouard Philippe a été élu premier ministre du président Macron. Il partage de nombreux points communs avec le nouveau président : il a participé au groupe atlantiste Bilderberg, il est issu du Think tank Young Leaders tout comme Hollande, Montebourg, Juppé...

Edouard Philippe a participé au groupe Bilderberg en 2016 à Dresde tandis que Macron était de la session de 2014 à Copenhague.



Tous deux sont également membre des « young leaders », de jeunes leaders passés par le filtre très sélect de la French-American Foundation, une organisation qui se consacre à renforcer les liens entre la France et les États-Unis. Édouard Philippe appartient à la promotion 2011, Emmanuel Macron à la suivante.

Le réseau des Young Leaders, mis en place par la French-American Foundation, permet aux États-Unis d’entretenir un dialogue avec ce que la France compte de jeunes espoirs de la vie économique et politique. A l’origine, la French-American Foundation (FAF) [1] a été créée par trois éminents Américains en 1976 : James G. Lowenstein, James Chace et Nicholas Wahl. Les deux premiers étaient membres du très influent CFR (Council on Foreign Relations) où s’élabore la politique étrangère américaine tandis que le troisième était professeur de science politique. Ces représentants américains se sont appuyés sur des Français occupant de hautes fonctions.